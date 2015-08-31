У медичних закладах Києва надають допомогу 107 постраждалим у сутичках під ВР – Богомолець

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.

«Я зараз в госпіталі МВС - тут вже 51 поранений, двоє знаходяться в операційній. Викликали консультантів із Олександрівської лікарні. У 17-й лікарні - 5 поранених привезли «швидкою», а всього 36 звернень. У військовому госпіталі - 20 поранених. Все організовуємо, консультуємо, медикаментами забезпечуємо», - зазначила Богомолець.

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Як повідомляв УНІАН, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку.

Також у правоохоронців кинули бойову гранату.