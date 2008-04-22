Довгий: команду Черновецького відволікають від виборів судами

Опоненти влади Києва за допомогою судів прагнуть відволікти команду Черновецького від виборчої кампанії - Довгий

Політичні опоненти діючої влади Києва за допомогою судів прагнуть відволікти команду Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від активної виборчої кампанії, сподіваючись на те, що такий крок принесе для них бажані результати, заявляє секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за його словами, «протягом усього часу виборчої кампанії соціологічні дослідження підтверджували високий рівень довіри киян до нинішнього мера столиці та до Блоку Леоніда Черновецького».

"Без сумніву, що це викликало паніку в таборі наших опонентів. І сьогодні у своїй боротьбі проти Леоніда Михайловича та його команди вони вдаються до безпрецедентного використання брудних політичних технологій та "чорного піару", - додав О.ДОВГИЙ.

За його словами, своєрідним нововведенням київської виборчої кампанії стало широке використання судових позовів. Він нагадав, що, з одного боку, кандидат у мери столиці Віталій КЛИЧКО використовує трибуну судових засідань для власної самореклами та безпідставних звинувачень на адресу нинішньої київської влади. «З іншого, Олександр ТУРЧИНОВ, який намагається сховати за судовим рішенням свою причетність до скандальних забудов у місті Києві через позов до суду на Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ», - сказав секретар Київради.

«Але вже той факт, що ця судова тяганина розпочинається нашими опонентами саме у період виборчої кампанії, свідчить про те, що її ініціатори зовсім не прагнуть встановити справедливість. Навпаки, судову гілку влади намагаються використати у своїх політичних інтересах, всупереч чинному законодавству та нормам правосуддя», - вважає О.ДОВГИЙ.

На його думку, цілком очевидно, що сьогодні політичні опоненти діючої міської влади за допомогою судів прагнуть відволікти команду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від активної виборчої кампанії, сподіваючись на те, що такий крок принесе для них бажані результати.