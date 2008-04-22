З київської психіатричної лікарні евакуювали 22 дитини
14:33, 22 квітня 2008Політика
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Пожежу локалізували
Пожежним підрозділом вдалося локалізувати вогонь, який спалахнув сьогодні о 13.06 в одному з корпусів Київської міської психіатричної лікарні.
Як повідомили УНІАН у столичному управлінні МНС України, за попередніми даними пожежа спалахнула на першому поверсі 4-го корпусу у підсобному приміщенні дитячого відділення.
Через сильну задимленість з 3-го та 4-го поверхів було евакуйовано 22 дитини.
Наразі пожежні підрозділи працюють на тим, щоб повністю ліквідувати пожежу.
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