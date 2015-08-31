В Україні починаються багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2015

Командувач 6-м флотом ВМС США віце-адмірал Джеймс Фогго назвав Sea Breeze-2015 "важливою можливістю для співпраці з нашими партнерами і для проведення серйозної підготовки на землі, в повітрі і на морі", повідомляє DT.UA. "Я впевнений, що вони дозволять нашим морякам, солдатам, льотчикам і морським піхотинцям обмінятися цінною інформацією, що сприятиме зміцненню зв'язків і єдності в регіоні", - сказав Джеймс Фогго.

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У маневрах візьмуть участь 2,5 тис. військовослужбовців не тільки з США та України, але також з Болгарії, Німеччини, Греції, Італії, Великобританії, Румунії, Швеції, Туреччини і Молдови.

Відзначається, що майже кожен третій військовий буде представляти армію США. Також у навчаннях Sea Breeze-2015 планується задіяти понад 150 одиниць бойової техніки - кораблів, підводних човнів, вертольотів, літаків, а також колісної техніки. Під час морської фази військових навчань будуть проведені операції по відпрацюванню взаємодії на воді, морській блокаді, дії проти підводних човнів і заходи захисту при нападі з боку невеликих кораблів. Крім цього, під час Sea Breeze-2015 відпрацьовуватиметься взаємодія у повітрі, проведення пошуково-рятувальних операцій, а також тактичних маневрів.