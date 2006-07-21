Луценко знає, що Кравченка вбили?

Генеральна прокуратура України поновила розслідування кримінальної справи щодо загибелі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка. Про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «кримінальна справа по факту знаходження трупа Кравченка розслідувалась Генпрокуратурою, і було прийнято рішення про її закриття. Але потім це рішення було скасовано”. Зараз справа знаходиться у провадженні Генеральної прокуратури.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо вчорашньої заяви міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про наявність у нього інформації, що спростовує версію самогубства Ю.Кравченка, О.МЕДВЕДЬКО сказав, що готовий з ним зустрітися і обговорити це.

Генпрокурор також нагадав, що кримінальну справу щодо смерті колишнього міністра транспорту Георгія Кірпи закрито, і це було зроблено законно. (УНІАН: Г.Кірпу було знайдено мертвим з вогнепальним пораненням у голову на дачі у Бортничах під Києвом 26 грудня 2004 року. На місці інциденту було знайдено пістолет. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею “доведення до самогубства”.)

Як повідомляв УНІАН, Ю.Кравченка було знайдено вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом мертвим з вогнепальним пораненням. 4 березня на 10.00 його було викликано на допит до Генпрокуратури у рамках розслідування справи Георгія Гонгадзе.

Того ж дня заступник міністра внутрішніх справ Петро КОЛЯДА повідомив, що при смерті екс-міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка пролунало два постріли. "Це те, що мені сказав черговий – що було два постріли", - сказав П.КОЛЯДА журналістам. За його словами, на тілі Ю.Кравченка - два поранення. "Кажуть, що два поранення", - повідомив П.КОЛЯДА. Він повідомив, що перед своєю смертю Ю.Кравченко збирався їхати до Генпрокуратури.

"Сьогодні Кравченка вранці знайшли на дачі в Кончі-Заспі. Він піднявся, сказав, що збирається їхати до Генпрокуратури, а потім його знайшли мертвим", - сказав П.КОЛЯДА.

Заступник міністра повідомив, що "попередня версія загибелі – самовбивство".