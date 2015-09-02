Тягнибок має намір у п'ятницю прибути на допит про криваві сутички біля Ради

Незважаючи на те, що повістку на допит лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок досі, відповідно до чинного Кримінально-процесуа... Posted by ВО "Свобода" on 2 сентября 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив на своїй сторінці в соцмережі, що не отримував повістки на допит. Також він написав, що, за його інформацією, його соратники із партії теж таких повісток не отримали.

Зазначимо, що голова МВС Арсен Аваков прямо звинуватив Олега Тягнибока в причетності до трагічних подій під будівлею Верховної Ради 31 серпня. Потім в інтернеті було опубліковане відео, на якому чітко видно, як Олег Тягнибок провокував і кидався з кулаками на нацгвардійців під парламентом.