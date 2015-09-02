Тягнибок має намір у п'ятницю прибути на допит про криваві сутички біля Ради
Тягнибок стверджує, що він повістки не отримував.
Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок має намір прибути 4 вересня до Головного слідчого управління МВС на допит про зіткнення 31 серпня біля стін Ради.
Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.
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"Незважаючи на те, що повістку на допит лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок досі, відповідно до чинного Кримінально-процесуального кодексу, офіційно не отримав, згідно з інформації в Інтернеті, Олег Тягнибок прийде на допит 04 вересня 2015 року о 10.00 год.", - йдеться у повідомленні.
Незважаючи на те, що повістку на допит лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок досі, відповідно до чинного Кримінально-процесуа...Posted by ВО "Свобода" on 2 сентября 2015 г.
Як повідомляв УНІАН, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив на своїй сторінці в соцмережі, що не отримував повістки на допит. Також він написав, що, за його інформацією, його соратники із партії теж таких повісток не отримали.
Зазначимо, що голова МВС Арсен Аваков прямо звинуватив Олега Тягнибока в причетності до трагічних подій під будівлею Верховної Ради 31 серпня. Потім в інтернеті було опубліковане відео, на якому чітко видно, як Олег Тягнибок провокував і кидався з кулаками на нацгвардійців під парламентом.