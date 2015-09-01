Тягнибок стверджує, що не отримував повістки на допит до міліції

Про це Тягнибок написав у Facebook.

«З інтернету довідався, що мені і ще 30 особам, в тому числі, «свободівцям», вручили повістку на допит в МВС. Це чергова брехня Авакова. Жодної повістки ні я, ні, наскільки мені відомо, мої побратими, не отримали,- написав Тягнибок.

Водночас він зазначив, що з’явиться на допит у разі отримання повістки.

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«Нагадую керівництву МВС, що крім Інтернету та Facebook, є чинний Кримінально-процесуальний кодекс. У разі отримання повістки обов'язково з'явлюся на допит»,- додав Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба МВС України повідомила, що Головне слідче управління в рамках розслідування кримінального провадження про сутички під Верховною Радою 31 серпня викликає на допити близько 30 осіб, серед яких лідер ВО "Свобода" Тягнибок та інші керівники партії.

Ці особи викликаються на допити у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактами групового порушення громадського порядку, вчинення масових безладів, спричинення шкоди життю та здоров’ю працівників правоохоронних органів при виконанні ними службових обов’язків та незаконного поводження зі зброєю.

31 серпня під будівлею Верховної Ради після ухвалення у першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії. Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

За даними правоохоронців, мітинг був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.