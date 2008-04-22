Кого б українці вибрали Президентом найближчої неділі (опитування)

Якби вибори Президента України відбувалися наступної неділі, то найбільшу підтримку виборців отримали б лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 11 по 17 квітня 2008 року, передані агентству УНІАН.

Зокрема, за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 27,8% опитаних, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 25,3%. Водночас нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО користується підтримкою 11,6% респондентів, лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН - 6,7%, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО - 5,2%, лідер СПУ Олександр МОРОЗ - 1,4%, лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО - 1,2%. Проти усіх голосували б 8,5% респондентів, важко виявилося відповісти 12,3% опитаних.

При цьому, якби до другого туру президентських виборів вийшли Ю.ТИМОШЕНКО і В. ЯНУКОВИЧ, то за керівника уряду віддали б свої голоси 39,6% респондентів, а за лідера Партії регіонів - 36,9%. Якби ж до другого туру вийшли В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ, то чинному главі держави віддали б свої голоси 31,4% опитаних, а В.ЯНУКОВИЧУ - 37,7%.Водночас, якби у другому турі зустрілися Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКО, то за керівника уряду віддали б свої голоси 32,9% респондентів, а за главу держави - 15%.

Всього було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.

Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах (із них 75 міських та 54 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.