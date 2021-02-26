У ньому позивач оскаржує указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 щодо запровадження до нього санкцій.

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов телеканалу «112 Україна» через санкції, накладені на нього.

Читайте також"Літаки Медведчука" перед введенням санкцій РНБО перегнали до Швейцарії - ЗМІ (відео)Як повідомляє прес-служба Верховного суду, позов від ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» надійшов 25 лютого.

У ньому позивач оскаржує указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021. Йдеться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а саме п. 4 додатка № 2, відповідно до якого застосовано санкції до позивача.

«Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи – № 9901/40/21», - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

До Верховного суду раніше надходили позовні заяви щодо оскарження указу президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021.

За одним позовом суд вже відмовив у відкритті провадження щодо оскарження відповідного указу президента, за двома – заяви залишено без руху для усунення недоліків, а за одним позовом суд виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/26/21 та призначив її до розгляду на 15 березня, за іншим - позовну заяву залишено без руху, позивач має 10 днів на усунення недоліків.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти народного депутата від партії «Опозиційна платформа - за життя»» Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого.

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Автор: Тамара Отовська