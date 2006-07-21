Ющенко вивчає Антикризову угоду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вивчає текст Угоди про створення антикризової коаліції на предмет того, чи не містить він пунктів, що ставлять під загрозу територіальну цілісність держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО, відповідаючи на запитання про строки прийняття Президентом рішення відносно кандидатури лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України.

Зокрема, І.ГЕРАЩЕНКО знову відповіла, що у В.ЮЩЕНКА є 15-денний строк на внесення кандидатури прем’єра, визначений Конституцією України. (УНІАН: Антикризова коаліція висунула кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра 18 липня.) І, за її словами, протягом цих 15 днів Президент ознайомиться з текстом коаліційної угоди на предмет відповідності її положень нормам Конституції України. Зокрема, сказала прес-секретар, документ буде вивчатися на предмет того, чи не містить він пунктів, що ставлять під загрозу територіальну цілісність держави.

Відповідаючи на запитання, чи скористається глава держави правом розпуску ВР, І.ГЕРАЩЕНКО сказала: «У Президента України є право розпуску парламенту. Цей час настає дійсно 25 липня. Чи скористається цим правом Президент України - це Президент озвучить своє рішення. Якщо говорити про політичну позицію Президента, він переконаний, що будь-який силовий варіант - він тільки поглиблює конфлікт. І його право розпуску парламенту – це останній аргумент Президента».

Як відомо, 24 липня о 24.00 спливає 60 днів з моменту першого пленарного засідання парламенту нового скликання і завершується термін, відведений на формування Кабінету міністрів. Якщо після відставки попереднього Кабінету міністрів перед новим складом Верховної Ради протягом 60 днів уряд не сформовано, згідно з Конституцією, настає право Президента розпускати парламент.