10 вересня коаліція знову обговорить пропозиції фракцій – депутати

В четвер, 10 вересня, на Раді коаліції знову буде обговорено пропозиції фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, після засідання фракцій коаліції перший заступник лідера фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко зазначив, що “сьогодні великий перелік питань був озвучений паном Березюком. Ми домовилися, що все це буде запротокольовано. Кожна фракція коаліції визначиться всередині з позицією своєї фракції. І, мабуть, в четвер, якщо буде вже готовність, або на наступному тижні, ми ці питання обговоримо”.

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Він також зауважив, що на засіданні порушувалися багато питань щодо співпраці в коаліції, механізму ухвалення рішень.

У свою чергу, народний депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв зазначив, що на засіданні найбільше виступали представники його фракції та “Самопомочі”, які “запропонували абсолютно конкретні пункти, як зробити так, щоб після 9 місяців роботи коаліції народилося дитя, а не було воно мертвонародженим”.

“Я думаю, сьогоднішня розмова, досить відверта і відкрита, дала привід для того, щоб у четвер вже ті пропозиції, які пролунали, мали підтримку не так, як це було по Конституції, а підтримку все-таки 226, принаймні, голосів безпосередньо членів коаліції. І це дасть можливість дійсно реанімувати ті найважливіші речі, які ми втратили у зв'язку з тією кризою, яка склалася в парламенті”, - сказав Соболєв.

Відповідаючи на запитання, про які пропозиції йдеться, він зазначив, що перш за все йдеться про те, щоб “відновити абсолютно нормальну роботу, коли і президент, і прем'єр зустрічалися з усіма фракціями парламенту”.

“В четвер ми всі ці питання проговоримо”, - сказав депутат і додав, що 10 вересня відбудеться загальне засідання за участі усіх груп та фракцій з підготовки порядку денного, а після цього коаліція залишиться для того, аби остаточно затвердити свої позиції для зустрічі з президентом та прем'єром.

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У свою чергу, лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк зазначив: “Сьогодні знайдена думка про те, що всі ці пропозиції, - вони будуть узагальнені у Меморандумі, який буде опрацьований в четвер, в неділю”.

Він нагадав, що в якийсь з цих днів має відбутись зустріч з президентом та прем'єром.