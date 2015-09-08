Мін'юст: частина керівників на місцях саботують реформу і не хочуть боротися з бюрократією

Про це в ефірі "5 каналу" заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Станом на сьогодні ми провели аналіз, і ми цю інформацію оприлюднимо, тому що є відповідне доручення уряду і прем'єр-міністра, про те, що фактично 90% райдержадміністрацій і місцевих органів влади не підключаються до реєстру", - сказав він.

Читайте такожМіністр юстиції вважає, що на місцевому рівні відбувається саботаж люстрації

За його словами, лише 34 районні державні адміністрації з 486 підключилися до реєстру. "Це означає тільки одне, що місцева влада хоче, щоб залишилася мутна вода. Буде дуже жорстка реакція з боку найвищого керівництва держави. Будемо звільняти", - наголосив Петренко.

Він також додав, що у випадку нереєстрації "Міністерство юстиції розмістить у себе на сайті інтерактивну карту з переліком тих райдержадміністрацій і місцевих органів влади і з прізвищами керівників, які фактично саботують цю реформу на місцевому рівні і не хочуть боротися з бюрократією на місцях".

Читайте такожУкраїна направила всі необхідні документи для екстрадиції Маркова – Мін'юст

Як повідомляв УНІАН раніше, Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру за підробними документами) (№1475). Законопроект спрямований на унеможливлення рейдерських захоплень підприємств шляхом внесення змін до статутних документів на підставі ксерокопій.