"Когда Вы Бастрыкину "кулей в лоб" попали, не дружит он с тех пор с головой": Яценюку "в Чечні" присвятили пісню (відео)

Це сталося після того, як голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про те, що Яценюк брав участь у війні в Чечні.

Пісня далекобійника на честь Яценюка опублікована на каналі Дубовського в Youtube.

Нижче наводимо текст пісні і відео:

Арсений Петрович, Вы долго скрывали

Участие в прошлой войне,

Но подозревал я давно, что воевали

На правильной Вы стороне!

Но подозревал я давно, что воевали

На правильной Вы стороне!

Вы храбро и дерзко всегда воевали,

Но то был особенный бой,

Когда Вы Бастрыкину "кулей в лоб" попали,

Не дружит он с тех пор с головой!

Вы метко Бастрыкину "кулей в лоб" попали,

Не дружит с тех пор с головой!

Арсений, Арсений! Теперь миллионы

От смеха лежат под столом!

Вас мама и папа Арсением назвали,

Враги называют Орлом!

Мы ласково Кроликом Сеней называли,

Враги называют Орлом!

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Нагадаємо, 8 вересня голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що, за даними слідства, Арсеній Яценюк воював у каральних загонах "Арго", а потім "Вікінг" проти російських військових.

У свою чергу прес-секретар Арсенія Яценюка порадила "російському режиму провести психіатричну експертизу голові слідчого комітету РФ Бастрикіну".