"Когда Вы Бастрыкину "кулей в лоб" попали, не дружит он с тех пор с головой": Яценюку "в Чечні" присвятили пісню (відео)
Американський далекобійник українського походження Вадим Дубовський присвятив пісню прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку.
Це сталося після того, як голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про те, що Яценюк брав участь у війні в Чечні.
Пісня далекобійника на честь Яценюка опублікована на каналі Дубовського в Youtube.
Нижче наводимо текст пісні і відео:
Арсений Петрович, Вы долго скрывали
Участие в прошлой войне,
Но подозревал я давно, что воевали
На правильной Вы стороне!
Но подозревал я давно, что воевали
На правильной Вы стороне!
Вы храбро и дерзко всегда воевали,
Но то был особенный бой,
Когда Вы Бастрыкину "кулей в лоб" попали,
Не дружит он с тех пор с головой!
Вы метко Бастрыкину "кулей в лоб" попали,
Не дружит с тех пор с головой!
Арсений, Арсений! Теперь миллионы
От смеха лежат под столом!
Вас мама и папа Арсением назвали,
Враги называют Орлом!
Мы ласково Кроликом Сеней называли,
Враги называют Орлом!
Читайте такожКолишній лідер чеченських сепаратистів заявив, що не бачив Яценюка на війні в Чечні
Нагадаємо, 8 вересня голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що, за даними слідства, Арсеній Яценюк воював у каральних загонах "Арго", а потім "Вікінг" проти російських військових.
У свою чергу прес-секретар Арсенія Яценюка порадила "російському режиму провести психіатричну експертизу голові слідчого комітету РФ Бастрикіну".