Расмуссен: двері для членства України у НАТО відкриті. Україна повинна провести реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

Расмуссен нагадав, що НАТО вже прийняло рішення у 2008 році на саміті у Бухаресті, що Україна стане членом НАТО, якщо вона бажатиме цього та відповідатиме необхідним критеріям.

"НАТО неодноразово повторювало це повідомлення, що це рішення є чинним, і що Україна повинна вирішити, що якщо вона слідуватиме цим шляхом, двері до НАТО залишаються відкритими, але звичайно, Україна повина виконати свою частину роботи та провести необхідні реформи", - наголосив екс-генеральний секретар НАТО.

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Водночас, він зазначив, що загальна ситуація з безпекою в Україні також повинна враховуватися, маючи на увазі російську агресію на сході України, але на його переконання, рішення про приєднання до НАТО не повинно залежати від Росії чи іншої третьої сторони. "Україна повинна вирішувати стосовно свого майбутнього та приналежності до Альянсу, і також НАТО повино вирішити, чи надасть Альянс членство новій державі", - заявив Расмуссен.

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Як повідомляв УНІАН раніше, колишній генеральний секретар Організації північноатлантичного договору Андерс фог Расмуссен наголошує, що західні країни мають надати Україні зброю за умови, якщо продовжиться порушуватися Росією режим припинення вогню на Донбасі.