В МЗС анонсували зустріч Порошенка та Обами
13:50, 11 вересня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що ведеться підготовка організації зустрічі президента США Барака Обами та президента України Петра Порошенка під час 70-го засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в кінці вересня, на початку жовтня.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.
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"Зараз ми працюємо над програмою президента. Зустріч обов'язково буде, в який день, ми поки що не знаємо", - розповів Клімкін, говорячи про зустріч президентів США та України в рамках 70-го засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
"Ми працюємо над різними форматами", - сказав Клімкін, підтвердивши, що зустріч Обами та Порошенка відбудеться.
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