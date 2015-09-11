В МЗС анонсували зустріч Порошенка та Обами

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.

Читайте такожОбама відзначив прогрес України у виконанні Мінських угод і закликав Росію брати з неї приклад

"Зараз ми працюємо над програмою президента. Зустріч обов'язково буде, в який день, ми поки що не знаємо", - розповів Клімкін, говорячи про зустріч президентів США та України в рамках 70-го засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Ми працюємо над різними форматами", - сказав Клімкін, підтвердивши, що зустріч Обами та Порошенка відбудеться.