Порошенко не відкидає зустрічі у "нормандському" або іншому форматі в рамках Генасамблеї ООН
12:27, 11 вересня 2015Політика
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Зустріч у Парижі в "нормандському форматі" відбудеться 2 жовтня, ще одна у цьому чи іншому форматі може відбутися в рамках Генеральної асамблеї ООН.
REUTERS
Про це заявив президент України Петро Порошенко.
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"Зустріч у Парижі 2 жовтня повинна бути дуже добре підготовлена. 12 вересня в Берліні - УНІАН) відбудеться перша зустріч міністрів закордонних справ, де будуть обговорюватися порядок денний та проекти рішень... Я не відкидаю, що ще одна зустріч у цьому чи іншому форматі може відбутися в рамках Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня в Нью-Йорку", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше йшлося про те, що зустріч у Парижі відбудеться на початку жовтня.
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