Порошенко не відкидає зустрічі у "нормандському" або іншому форматі в рамках Генасамблеї ООН

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

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"Зустріч у Парижі 2 жовтня повинна бути дуже добре підготовлена. 12 вересня в Берліні - УНІАН) відбудеться перша зустріч міністрів закордонних справ, де будуть обговорюватися порядок денний та проекти рішень... Я не відкидаю, що ще одна зустріч у цьому чи іншому форматі може відбутися в рамках Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня в Нью-Йорку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше йшлося про те, що зустріч у Парижі відбудеться на початку жовтня.