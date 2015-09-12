Санкції проти РФ за анексію Криму будуть залишатися до тих пір, доки Україна не поверне півострів - Нуланд

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Києві.

"Санкції будуть діяти, доки Мінські угоди не будуть повністю впроваджені. Якщо і коли Мінські угоди будуть повністю імплементовані, включаючи повернення українського суверенітету на державний кордон, тоді ми можемо розпочати послаблювати деякі санкції, але якщо «Мінськ» і надалі порушуватиметься, то може бути введено ще більше санкцій, і ми закликатимемо наших європейських партнерів до цього", - наголосила Нуланд.

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Водночас вона наголосила, що санкції проти Криму залишатимуться чинними доти, доки Україна не відновить свій суверенітет на території півострова.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

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Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.

У березні 2015 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що лідери Євросоюзу на саміті ЄС вирішили пов’язати подальші санкції проти Росії з виконанням Мінських домовленостей, й ці заходи будуть чинними до повного виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.

За оцінками експертів, Росія через міжнародні санкції втратила 98 млрд євро.