Санкції проти РФ за анексію Криму будуть залишатися до тих пір, доки Україна не поверне півострів - Нуланд

15:35, 12 вересня 2015
Політика
2028 0

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд наголошує, що її країна готова запроваджувати нові санкцій проти РФ, якщо Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі й надалі порушуватимуться.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Києві.

"Санкції будуть діяти, доки Мінські угоди не будуть повністю впроваджені. Якщо і коли Мінські угоди будуть повністю імплементовані, включаючи повернення українського суверенітету на державний кордон, тоді ми можемо розпочати послаблювати деякі санкції, але якщо «Мінськ» і надалі порушуватиметься, то може бути введено ще більше санкцій, і ми закликатимемо наших європейських партнерів до цього", - наголосила Нуланд.

Читайте такожАмериканська допомога допомогла зупинити бойовиків: Нуланд розповіла про витрати США на українську армію

Водночас вона наголосила, що санкції проти Криму залишатимуться чинними доти, доки Україна не відновить свій суверенітет на території півострова.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Читайте такожМЗС України назвало візит Берлусконі до окупованого Криму виявом неповаги

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.

У березні 2015 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що лідери Євросоюзу на саміті ЄС вирішили пов’язати подальші санкції проти Росії з виконанням Мінських домовленостей, й ці заходи будуть чинними до повного виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.

За оцінками експертів, Росія через міжнародні санкції втратила 98 млрд євро.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter