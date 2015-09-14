Україна не визнає "виборів" на території Нагірного Карабаху - МЗС

19:04, 14 вересня 2015
Політика
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Україна не визнає так звані «вибори до органів місцевого самоврядування», які відбулись 13 вересня на території Нагірного Карабаху (Азербайджанська Республіка).

Фото: Facebook МИД

Про це повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

«Результати цих «виборів» не можуть мати будь-яких правових наслідків», - підкреслили в МЗС.

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У МЗС наголосили, що «Україна послідовно виступає за мирне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту на принципах поваги до суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в міжнародно визнаних кордонах».

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