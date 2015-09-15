В Міноборони створюється кадровий резерв для комплектування керівних посад

Про це повідомив помічник міністра з питань зв’язків з громадськістю, підполковник Олексій Чорнобай. "В Міноборони створюється дієвий кадровий резерв для комплектування керівних посад ЗСУ. Пріоритет у формуванні резерву надається військовослужбовцям, учасникам АТО", - зазначив він.

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"Розпорядженням міністра оборони, до нього вже включено 1 432 офіцери. Крім того, в Міноборони створено та затверджено резерв номенклатури призначення першого заступника міністра, що складає 1 316 осіб", - додав Олексый Чорнобай.