В Міноборони створюється кадровий резерв для комплектування керівних посад

10:16, 15 вересня 2015
Політика
145 0

У Міністерстві оборони створюється дієвий кадровий резерв для комплектування керівних посад в Збройних силах України (ЗСУ).

mil.gov.ua

Про це повідомив помічник міністра з питань зв’язків з громадськістю, підполковник Олексій Чорнобай. "В Міноборони створюється дієвий кадровий резерв для комплектування керівних посад ЗСУ. Пріоритет у формуванні резерву надається військовослужбовцям, учасникам АТО", - зазначив він.

Читайте такожЗСУ використовують перемир'я на Донбасі для підготовки техніки та особового складу - Полторак

"Розпорядженням міністра оборони, до нього вже включено 1 432 офіцери. Крім того, в Міноборони створено та затверджено резерв номенклатури призначення першого заступника міністра, що складає 1 316 осіб", - додав Олексый Чорнобай.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter