МВС зняло з сайту повідомлення про розшук Ульянченко через надходження "інших документів"

Про це в коментарі УНІАН повідомили у прес-службі МВС України.

"До МВС надійшли документи - внесли в базу (розшуку - УНІАН), надійшли інші документи вилучили з бази, суто технічна функція", - зазначили у відомстві.

На уточнююче запитання, про які саме документи йдеться, у відомстві відповіли: "Необхідні для внесення в базу змін".

Читайте такожУльянченко заявляє, що перебуває у Києві і здивована оголошенням її у розшук

У свою чергу в Генпрокуратурі поки не вдалося отримати коментар із приводу ситуації, що склалася з розшуком екс-губернатора столичного регіону.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 вересня, на сайті МВС з'явилася інформація про те, що СБУ оголосила в розшук екс-губернатора Київської області Віру Ульянченко, яка підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Датою зникнення Ульянченко називалося 30 червня 2015 року.

Сама Ульянченко з цього приводу в інтерв'ю телеканалу "112" заявила, що перебуває в Києві, у власному офісі й здивована тим, що СБУ оголосила її в розшук. "Я перебуваю в Києві. На своєму робочому місці. Нікуди не збиралася зникати й не збираюся", - підкреслила вона і зазначила, що не має наміру переховуватися від правоохоронних органів.

У свою чергу, в прес-центрі СБУ в коментарі УНІАН заявили, що Служба безпеки не оголошувала Ульянченко в розшук. "Ми її в розшук не оголошували, доручення не отримували, всі питання до Генпрокуратури", - сказали в прес-центрі.

Водночас, у Генпрокуратурі УНІАН не вдалося отримати жодних офіційних роз'яснень із цього приводу.