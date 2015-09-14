У СБУ стверджують, що не оголошували соратницю Ющенка в розшук

“Ми її в розшук не оголошували, доручення не отримували, всі питання до Генпрокуратури”, - сказали у прес-центрі СБУ.

Водночас, у Генпрокуратурі УНІАН наразі не вдалося отримати будь-яких офіційних роз'яснень щодо цього.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що СБУ оголосила Ульянченко у розшук.

Відповідна інформація про це розміщена на сайті МВС.

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Датою зникнення Ульянченко вказано 30 червня 2015 року. Запобіжний захід до неї не застосовувався.

Ульянченко підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого 191 ч.5 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Про цьому сама Ульянченко в інтерв’ю телеканалу «112» заявила, що перебуває у Києві, у власному офісі і здивована тим, що СБУ оголосила її у розшук.

«Я знаходжусь у Києві. На своєму робочому місці. Нікуди не збиралась зникати і не збираюсь», - наголосила вона і зазначила, що не збирається переховуватись від правоохоронних органів.