"Відродження" вимагає розглянути законопроекти щодо участі переселенців у місцевих виборах цього четверга

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

«Є півтора мільйони громадян України, які не тікали в Росію, які не залишалися із сепаратистами в ДНР та ЛНР, які виїхали в Україну і підтвердили, що є українцями і так само хочуть приймати участь у виборах, в тому числі місцевих. Ми зареєстрували законопроект, який дає таким громадянам України реальне право на участь у місцевих виборах. І ми вимагаємо розглянути його цього четверга», - заявив Віктор Бондар.

Він також додав, що депутатська група партія «Відродження» готова голосувати за всі 3 проекти законів, які вирішують проблему участі переселенців у місцевих виборах.

«Меж досконалості немає. Ми готові голосувати і підтримувати і альтернативні законопроекти, ключовим питанням є вирішення проблеми. Для нас не важливе авторство. Ми згодні поступитися своїми амбіціями і підтримати будь-який з цих законопроектів», - зазначив під час брифінгу перший заступник голови партії «Відродження», представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

У свою чергу Віктор Бондар висловив припущення, що законопроекти досі не поставлені в порядок денний тому, що участь переселенців у місцевих виборах не вигідна провладним партіям.

«Вони бояться їх участі у місцевих виборах, тому що не знають, як ці люди проголосують. І чим ближче дата виборів, тим більше у них страх – не давати взяти участь в голосуванні як змога більшій кількості населення України. Ми розуміємо, що переселенцям просто потрібно дати можливість висловити їх точку зору. Не факт, що вони прийдуть на вибори, в них у кожного своя симпатія. Але ми виступаємо за справедливість, щоб у цих людей було право обирати, таке ж саме право, як і у інших громадян України», - заявив Віктор Бондар.