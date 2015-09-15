Порошенко напередодні виборів веде переговори про скуповування телеканалів News One і "112" - Корбан

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова політради «УКРОПу» Геннадій Корбан.

"Розкрию секрет: наразі олігарх Порошенко завершує переговори щодо придбання телеканалу News One у представників Миколи Азарова, а також телеканалу "112" - у представників Захарченка", - йдеться у його повідомленні.

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Корбан наголосив, що від імені Порошенка всі переговори веде його завгосп Березенко. При цьому відразу виникає закономірне питання: звідки гроші, адже останнім часом президент неодноразово скаржився на труднощі у веденні бізнесу, зокрема, у РФ.

"Джерелом також навряд чи є держбюджет, оскільки там - діра. Щоб вирішити цю проблему, Порошенко призначив емісарів, завдання яких - знайти гроші на вибори", - вважає голова політради «УКРОПу».

Він заявив, що займаються пошуком коштів Олександр Клименко (який раніше спонсорував вибори Березенка в Чернігові), Антон Герасимов (він продає місцеві організації БПП), а також Павелко, депутат від БПП, голова бюджетного комітету Ради і давній соратник Вілкула (Павелко де-факто продав всі комісії і всі округи в Дніпропетровській області Вілкулу).

"Таким чином, цей монстр на глиняних ногах БПП робить фандрейзинг серед колишніх регіоналів і регіональних емігрантів", - підсумував Корбан.