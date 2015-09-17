Стало відомо, хто потрапив під нові українські санкції: "Аерофлот", "Лабораторія Касперського" та інші

Під нові українські санкції потрапили 388 фізичних і 105 юридичних осіб. Про це йдеться у додатках до указу президента, передає ТСН.

Серед них — російські міністри, військові чиновники, журналісти, судді, що продовжували арешт Савченко, кримські сепаратисти і бойовики з Донбасу, авіакомпанії, ЗМІ та інші.

Зокрема, у списку санкцій виявилися глава Мінсільгоспу РФ Олександр Ткачов, міністр оборони Росії Сергій Шойгу і два його заступника. Також під санкції потрапили глава Чечні Рамзан Кадиров, 16 депутатів Держдуми і три члени Ради Федерації. Серед депутатів — спікер Сергій Наришкін, лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов і співак-депутат Йосип Кобзон.

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Накладені санкції на бойовиків "ДНР" і "ЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Теслярського, Дениса Пушилина, Андрія Пургіна, Олексія Карякіна, Олександра Ходарковского, "Мотороли" і Едуарда Басурина. У список потрапили і відставні бойовики Ігор Гиркин і Павло Губарєв. У "чорний список" потрапив і екс-нардеп від Партії регіонів Олег Царьов.

Серед тих, хто опинився під санкціями, гендиректор МІА "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов, а також журналісти інформаційного агентства RUPTLY, телекомпанії НТВ, "Першого каналу", телеканалу RT, газети "Известия", "Російської газети" та інших видань.

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Активи, що потрапили під санкції осіб на Україні блокуються, також обмежується їхнє право користуватися і розпоряджатися належним їм майном і призупиняється виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Серед компаній, які потрапили під санкції, - найбільші російські авіакомпанії "Аерофлот", "Трансаеро", "Росія", "Сибір" (S7), "Уральські авіалінії", а також найбільший російський залізничний оператор ВАТ "Перша вантажна компанія" та його українська дочірня компанія.

В список потрапили Федеральне державне унітарне авіаційне підприємство МНС Росії, виробники антивірусних програм "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб", оборонний концерн "Алмаз-Антей", холдинг "Вертольоти Росії", Газпромбанк, Россельхозбанк і ряд кримських підприємств.

Накладені санкції на ряд російських ЗМІ: Перший канал, телеканали "РТР-Планета", "Росія 24", НТВ.

Санкції передбачають блокування активів і зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Стосовно авіа - і залізничних компаній санкції передбачають обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень через територію України.

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