Екс-прем'єра Австралії, який обіцяв "повалити на землю" Путіна, запросили в українську раду реформ

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося під час телефонної розмови Петра Порошенка з Тоні

Ебботтом. Співрозмовники відзначили, що завдяки спільним зусиллям українсько-австралійські відносини вийшли на новий етап динамічного розвитку.

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Президент України висловив подяку за рішучу підтримку Австралією українського народу у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності.

Також, президент запросив Тоні Ебботта приєднатися в Консультативну міжнародну раду реформ і відвідати Україну в зручний для нього час.

Зазначимо, що Тоні Ебботт також відомий своїми висловлюваннями на адресу президента РФ Володимира Путіна. На тлі катастрофи з малайзійським Boeing, в якій загинули 298 осіб, Ебботт пригрозив "повалити на землю" російського лідера в словесній боротьбі на саміті G20. Обіцяючи "поборотися" з Путіним, глава уряду Австралії використовував термін shirt-front, який часто вживають спортивні коментатори австралійського футболу. У цій схожій на регбі грі цей термін означає "лобове зіткнення з противником з метою повалити його на землю і відняти м'яч".

Крім цього, президент привітав Малкольма Тернбулла зі вступом на посаду прем'єр-міністра Австралії і запросив його відвідати Україну. Він висловив переконання, що традиційно дружні відносини між Україною та Австралією будуть і надалі динамічно розвиватися, а різнопланова двостороння співпраця буде поглиблюватися на благо народів обох країн.

Як повідомлялося, Малкольм Тернбулл 15 вересня прийняв присягу нового прем'єр-міністра Австралії. Він змінив на своїй посаді Тоні Ебботта.