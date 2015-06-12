Ебботт визнав, що Австралія використовує "креативні стратегії" для боротьби з мігрантами

Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт не став спростовувати заяви співробітників індонезійського МВС, згідно з якими австралійські прикордонники доплачують контрабандистам за повернення нелегальних мігрантів на човнах до Індонезії, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Поліція Індонезії стверджує, що австралійці заплатили торговцям людьми 30 тисяч доларів.

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Не підтверджуючи цього повідомлення прямо, Ебботт зазначив, що його уряд використовує "креативні стратегії" для протидії потоку мігрантів на човнах.

Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі в Сіднеї, Австралія зайняла дуже жорстку позицію по відношенню до нелегальних мігрантів, яких депортують і розміщують у таборах.