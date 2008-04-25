Ющенко знову повернув Семенюк керувати Фондом держмайна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно зупинив дію розпоряджень Кабінету Міністрів від 6 лютого щодо кадрових змін у керівництві Фонду державного майна України.

Відповідний указ Президента від 25 квітня “Про зупинення дії розпоряджень Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року № 201-р, № 202-р, № 203-р, № 204-р, № 205-р, № 206-р, № 207-р і № 208-р” розміщений на сайті глави держави.

Указ Президента стосується розпоряджень Кабміну він 6 лютого «Про звільнення Віктора ПЕТРОВА з посади першого заступника голови Фонду державного майна України», № 202-р «Про звільнення Світлани ЛЄДОМСЬКОЇ з посади заступника голови Фонду державного майна України», № 203-р «Про звільнення Анатолія ГРИНЕНКА з посади заступника голови Фонду державного майна України», № 204-р «Про звільнення Олександра ПОТІМКОВА з посади заступника голови Фонду державного майна України», № 205-р «Про призначення Андрія ПОРТНОВА першим заступником голови Фонду державного майна України», № 206-р «Про призначення С.ПЕТРАШКА заступником голови Фонду державного майна України», № 207-р «Про призначення В.ФЕСЕНКА заступником голови Фонду державного майна України» і № 208-р «Про проведення службового розслідування».

Названими актами Кабінет Міністрів України звільнив з посад керівників ФДМУ, призначив першого заступника та заступників голови Фонду державного майна України, а також призначив у зв`язку з виявленням фактів порушення законодавства України посадовими особами Фонду державного майна України службове розслідування, відсторонивши на період проведення цього розслідування В.СЕМЕНЮК від виконання повноважень голови Фонду державного майна України.

На переконання Президента, ці акти прийнято Кабінетом Міністрів України всупереч Конституції України.

Цим це указом визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 15 квітня 2008 року № 360 «Про зупинення дії розпоряджень Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року № 201-р, № 202-р, № 203-р, № 204-р, № 205-р, № 206-р, № 207-р і № 208-р».

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого, Кабмін відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки А.ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

Між тим 7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив до КС подання з приводу конституційності цих розпоряджень уряду щодо керівництва Фонду держмайна.

Водночас сьогодні, 25 квітня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

Вона також повідомила, що Конституційний Суд 17 квітня поточного року прийняв ухвалу про відмову у конституційному провадженні за зверненням Президента про відповідність Конституції відсторонення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і її заступників від посади і призначення нових керівників.

Також, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, Окружний адміністративний суд м. Києва 24 квітня ухвалив рішення про припинення указів Президента відносно В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а також про призначення нових керівників Фонду держмайна, а також зупинив всі накази В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про припинення приватизації Одеського припортового заводу.