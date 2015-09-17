Ватажок "ДНР" Захарченко заявив, що Порошенко визнав його повноваження
20:40, 17 вересня 2015Політика
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Ватажок так званої самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив, що президент України визнав його владні повноваження.
REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости».
«Зверніть увагу, як український уряд вніс мене до списку санкцій - голова "Донецької народної республіки". Тобто Петро Порошенко, вносячи мене до списку санкцій, визнав, що я голова», - заявив Захарченко.
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Як повідомляв УНІАН, бойовик Захарченко потрапив до українського санкційногосписку разом із Сергієм Наришкіним, Дмитром Кисельовим і Рамзаном Кадировим та іншими особами, які сприяли анексії Криму і конфлікту на Донбасі.
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