Ватажок "ДНР" Захарченко заявив, що Порошенко визнав його повноваження

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Зверніть увагу, як український уряд вніс мене до списку санкцій - голова "Донецької народної республіки". Тобто Петро Порошенко, вносячи мене до списку санкцій, визнав, що я голова», - заявив Захарченко.

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Як повідомляв УНІАН, бойовик Захарченко потрапив до українського санкційногосписку разом із Сергієм Наришкіним, Дмитром Кисельовим і Рамзаном Кадировим та іншими особами, які сприяли анексії Криму і конфлікту на Донбасі.