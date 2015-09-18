Екс-депутат Кривецький спростовує звинувачення Мосійчука у причетності до організації заворушень під ВР

Про це Кривецький заявив у коментарі телеканалу «112».

«30 серпня, 28, 29 я був у Львові зі своєю сім’єю. Я не був в Адміністрації президента і ні з ким не зустрічався. 1 числа я прилетів до Києва», - заявив він.

На запитання ведучої, чому Мосійчук звинуватив його у тому, що він ходив до АП, Кривецький відповів: «Мені сказали, що його розізлило те, що «Свобода» проголосувала, щоб притягнути його до кримінальної відповідальності… Я думаю, що це домовленість з Аваковим. Це моя особиста думка. Бо настільки цинічно та неправдиво говорити – це у стилі Мосійчука».

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Він також зазначив, що через ці звинувачення подаватиме позов до Мосійчука.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Мосійчук заявив, що вимагає від міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова назвати замовника теракту, скоєного під Верховою Радою 31 серпня.

“Мені достеменно відомо, що один із замовників вибуху (гранати) і теракту під Верховною Радою був в Адміністрації президента 30 серпня”, - сказав депутат.

Пізніше Мосійчук знову вийшов до журналістів і заявив, що 30 серпня в Адміністрації президента був представник ВО “Свобода” Ігор Кривецький.