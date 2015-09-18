Корбан: Арешт Мосійчука – це димова завіса, щоб приховати "договірняк" влади з терористами і Кремлем

Він нагадав, що днями ватажок «ДНР» Олександр Захарченко анонсував проведення 18 жовтня «виборів» в цій псевдореспубліці, а українська сторона в контактній підгрупі по Мінських угодах погодилася обговорити внесення поправок в закон про «особливий статус Донбасу», які запропонували «ДНР» і «ЛНР».

«Владою готується легітимізація терористів Донбасу. «Радикал» Ігор Мосійчук або «свободівець» Юрій Сиротюк – це злочинці, їх потрібно судити і садити за ґрати, а Захарченко з Плотницьким – це сторона переговорів», – іронізує Геннадій Корбан на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що зараз необхідно, з одного боку, звільнити всіх політичних в'язнів, а з іншого – не дозволити «впустити «пушиліних» в політичне та правове поле України.

«На щастя, в парламенті ще залишилися депутати, які це розуміють. Вчора Шокін за допомогою шоу і клоунади спробував зірвати голосування за Звернення Верховної Ради України до держав-партнерів і міжнародних організацій щодо намірів провести незаконні вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей. Сьогодні, я сподіваюся, цей документ все ж таки буде проголосовано», - зазначив Корбан.

«Ми повинні дати чіткий сигнал нашим західним союзникам, президенту, самим собі про те, що терорист завжди буде терористом і переговори з ним можна вести тільки про одне – про умови здачі в полон», – вважає політик.