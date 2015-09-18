Бойовикам видали "молитвослови православних воїнів", які дозволяють вбивство (фото)

Про це повідомляють активисті "Оборони Маріуполя" на своїй сторінці в Facebook.

"Як повідомляє наше джерело, в рядах незаконних воєнізованих формувань терористичної «ДНР» панує паніка і занепадницькі настрої, багато хто вважає, що Росія їх «злила». З метою підняття бойового духу бойовиків по команді російських кураторів їм видали так званий «Молитослов православного воїна» видавництва Московської патріархії російської православної церкви. На перший погляд, абсолютно невинне видання, але навіть у ньому представники російських спецслужб заклали елемент зомбування, мета якого змусити людину переступити моральні принципи християнства і виправдати братовбивчу війну", - повідомляють активісти.

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Як відомо, 6-а заповідь Десяти основних законів даних Мойсею самим Богом свідчить: «Не убий».

"Цією заповіддю Господь Бог забороняє відібрання життя — у інших людей або у самого себе. Життя є найбільший дар Божий, і тільки Бог призначає межі земного життя людини. Іншого тлумачення Закону Божого просто не існує!", - пишуть активісти.

У «Молитослові православного воїна», судячи з фото, ця заповідь має зовсім інше трактування і сенс.

"Але проти шостої заповіді не грішить той, хто вбиває ворога на справедливій війні, коли захищає віру і Вітчизну нашу. Таку війну благословляє Сам Бог, іменований «Господом Сил (воїнств)». Військова служба є пряме виконання заповіді Господньої: «Немає більше тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх", - говориться в "молитвослове".