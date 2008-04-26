Партія регіонів: коаліція має більшість, хай сама з Семенюк і розбирається

Для зміни голови Фонду державного майна України спочатку у Верховній Раді потрібно проголосувати за відставку нинішнього керівника.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив народний депутат, один із керівників Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, питання звільнення й призначення голови Фонду та його заступників врегульовано в українському законодавстві. «Якщо чітко виконувати Конституцію й закони України, тоді не буде ніяких приводів для протистояння. А коли одна або інша сторона починає перетягувати на себе не властиві їй повноваження, то тут і знаходиться привід для з`ясування відносин публічно, через суди», - сказав А.КЛЮЄВ, коментуючи протистояння навколо ФДМУ.

«Сьогодні в парламенті України є демократична коаліція, в неї є необхідна кількість голосів для голосування з будь-якого питання». – вважає А.КЛЮЄВ. На його думку, «якщо ухвалюють рішення, що Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО залишається на посаді голови Фонду держмайна, то вона залишається при владі. «Але коли є бажання змінити голову ФДМУ, то спочатку у Верховній Раді потрібно проголосувати за відставку нинішнього керівника й лише після цього можливо ухвалювати рішення щодо нової кандидатури. І немає жодних проблем – у парламенті коаліція може ухвалити такі кадрові рішення. Але якщо проблема з голосами, якщо немає впевненості в результативності прийняття рішення, тоді це питання до самої коаліції», - сказав депутат, підкресливши, що це не може бути приводом для ігнорування законів України.

При цьому він додав, що Партія регіонів перебуває в опозиції, «тому це не наше питання, а питання коаліції».

Повністю інтерв`ю Андрія Клюєва УНІАН читайте тут