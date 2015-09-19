Кравчука обрано головою "Руху за Україну в НАТО"

Про це у своєму Twitter повідомив екс-глава МЗС України Володимир Огризко.

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"Кравчук обраний головою громадської організації "Рух за Україну в НАТО", - написав Огризко.

Л.Кравчука обрано Головою громадської організаціії "Рух за Україну в НАТО". — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) September 19, 2015

Раніше він повідомив, що сьогодні почалася робота установчих зборів "Рух за Україну в НАТО".

"Допоможемо владі бути рішучою", - додав екс-глава МЗС в повідомленні.