Порошенко не виключає посилення санкцій проти Росії у разі невиконання Мінських угод

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час відвідування у Львові Академії Сухопутних військ Збройних сил України імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Зокрема, говорячи про ситуацію на Донбасі, президент зазначив, що скоординовані дії Збройних сил України та дипломатичного корпусу вже призвели до, нехай крихкого, але припинення вогню.

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«Економічні санкції проти Росії, які завдали відчутного удару по її економіці, вже зробили військову авантюру на Донбасі і анексію Криму критично невигідною для неї. Але ці санкції можуть бути посилені, якщо Росія не повернеться до чіткого виконання Мінських домовленостей», – заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції вводяться строком на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму і агресії на Донбасі.