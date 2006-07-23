19-річна українка зникла у Великому Каньйоні

У США шукають дев`ятнадцятирічну громадянку України Ірину ШИЛО, яка зникла у популярному серед туристів Великому Каньйоні, повідомляє “5 канал”.

За словами чоловіка, з яким дівчина подорожувала та жила в наметовому містечку в каньйоні, І.ШИЛО залишила намет для того, щоб з`їздити в готель. Вона мала повернутися наступного дня, однак цього не сталося. У пошукових роботах беруть участь тридцять людей та гелікоптери. Пошуки ускладнюються грозовими дощами.