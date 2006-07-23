Лівану загрожує гуманітарна катастрофа

За оцінками Організації Об’єднаних Націй, потрібно щонайменше 100 мільйонів доларів екстреної допомоги, щоб запобігти гуманітарній катастрофі в Лівані.

Від конфлікту між Ізраїлем та рухом „Хезболла” вже нині страждають півмільйона людей, заявив представник ООН, який координує надання допомоги Лівану, Ян ЕҐЕЛАНД.

За його словами, ООН зараз концентруватиметься передусім на створення коридорів, якими в Ліван доправлятиметься допомога.

У суботу Ізраїль послабив свою блокаду з моря й пропустив до бейрутського порту кораблі з гуманітарними вантажами. Координатор ООН намагатиметься досягти домовленості з ізраїльськими військовими та бойовиками „Хезболли” про гарантії безпеки для транспорту, який доставлятиме в Ліван харчові продукти, ліки, воду тощо.