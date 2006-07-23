Гурченко увічнять в бронзі

Пам`ятник відомій актрисі Людмилі ГУРЧЕНКО, яка народилася в Харкові, споруджує харківський скульптор Сейфаддін ГУРБАНОВ. Скульптура буде встановлена в центрі міста перед Театром опери і балету.

Як передає Lenta RU, в скульптурній композиції Л.ГУРЧЕНКО постане в образі героїні фільму "Карнавальна ніч", яка виконує пісеньку "П`ять хвилин", яка стала для багатьох символом цілої епохи.

Скульптор розповів, що для відтворення образу артистки використав фотографії Людмили Марківни, які йому надав мер Харкова.

Мер міста Михайло ДОБКІН розповів, що дав скульптору фото з сімейного альбому. Чотири роки тому Л.ГУРЧЕНКО приїжджала до Харкова, тоді М.ДОБКІН спілкувався з нею і зробив декілька фотографій. Коли буде встановлено пам`ятник, мер не уточнив.