Після свят БЮТ привселюдно вливатиме мікстуру в Медведька

Фракція БЮТ розпочала збір підписів за відставку Олександра МЕДВЕДЬКА з посади Генерального прокурора у зв’язку з ситуацією, що склалася навколо Фонду державного майна України.

Про це сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, в перший день поновлення роботи ВР (13 травня – УНІАН) фракція наполягатиме, аби це питання було внесене до порядку денного. “Ми зробимо все, аби пан МЕДВЕДЬКО почав поважати і виконувати закони...Треба швидко влити мікстуру, аби ми не загубили прокуратуру, яка має працювати на благо народу”, - сказав він. В.ПИСАРЕНКО висловив сподівання, що ініціативу БЮТ щодо відставки Генпрокурора підтримають й інші політичні сили ВР, оскільки розуміють, що ГПУ не виконує ті функції, які їй належать. Відповідаючи на запитання, чи може ініціатива щодо відставки О.МЕДВЕДЬКА призвести до нового блокування парламенту, В.ПИСАРЕНКО сказав: “Я не думаю, що через МЕДВЕДЬКА буде протистояння”. За словами народного депутата, БЮТ домагатиметься аби посаду Генпрокурора займала виключно професійна особа, яка “не грається у політику з цією посадою”. При цьому В.ПИСАРЕНКО наголосив, що БЮТ зробить все, аби до кінця поточної сесії парламенту в країні був новий Генеральний прокурор. “У нас тепер дві задачі до кінця сесії – ухвалити зміни до Конституції та призначати нового Генерального прокурора”, - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін усунув Валентину СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувачем обов’язків голови ФДМУ Андрія ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив до КС подання з приводу конституційності цих розпоряджень уряду щодо керівництва Фонду держмайна.

25 квітня, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду. Вона також повідомила, що Конституційний Суд 17 квітня цього року прийняв ухвалу про відмову в конституційному провадженні за зверненням Президента про відповідність Конституції усунення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і її заступників від посади і призначення нових керівників. Також, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, Окружний адміністративний суд міста Києва 24 квітня ухвалив рішення про зупинення указів Президента стосовно В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а також про призначення нових керівників Фонду держмайна, а також зупинив всі накази В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про припинення приватизації Одеського припортового заводу.

Разом з тим В.ЮЩЕНКО повторно зупинив розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про початок конкурсу з продажу ОПЗ.

При цьому, 25 квітня, Генеральна прокуратура України винесла протест на розпорядження Кабінету Міністрів України про відсторонення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання повноважень голови Фонду державного майна України у зв`язку з проведенням службового розслідування, а також про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Відповідно до закону про прокуратуру, протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов`язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження.

Увечері 25 квітня уряд відхилив ці протести Генеральної прокуратури України.