Яценюк завтра в Полтаві проведе виїзне засідання уряду

16:39, 22 вересня 2015
Політика
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У середу, 23 вересня, в Полтаві відбудеться виїзне засідання уряду під головуванням прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Початок засідання о 12.00.

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Місце проведення: Полтавська обласна державна адміністрація (вул. Жовтнева, 45).

Також у Полтаві Яценюк разом із міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим дадуть старт набору до нової патрульної поліції міста.

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