Яценюк завтра в Полтаві проведе виїзне засідання уряду

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Початок засідання о 12.00.

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Місце проведення: Полтавська обласна державна адміністрація (вул. Жовтнева, 45).

Також у Полтаві Яценюк разом із міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим дадуть старт набору до нової патрульної поліції міста.