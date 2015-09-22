Яценюк завтра в Полтаві проведе виїзне засідання уряду
16:39, 22 вересня 2015Політика
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У середу, 23 вересня, в Полтаві відбудеться виїзне засідання уряду під головуванням прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Початок засідання о 12.00.
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Місце проведення: Полтавська обласна державна адміністрація (вул. Жовтнева, 45).
Також у Полтаві Яценюк разом із міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим дадуть старт набору до нової патрульної поліції міста.
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