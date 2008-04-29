Між політсилами розподілили номери у київському бюлетені (список)

Київська міська територіальна виборча комісія визначила порядок розміщення у виборчому бюлетені назв партій та блоків, зареєстрованих на вибори до Київської міської ради, призначених на 25 травня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, згідно з результатами жеребкування, першим у бюлетені на вибори до Київради буде йти виборчий блок «Міський партизан», до якого увійшли столична організація політичної партії «Україна соборна» та міська організація партії «Молода Україна».

На другому місці - Зелена екологічна партія України «Райдуга», під № 3 – Зелена партія України; під № 4 – Партія зелених України; під № 5 – громадянська партія «Пора»; під № 6 – Українська Національна Асамблея; під № 7 – СПУ; № 8 – Народна демократична партія; № 9 – Блок Литвина; № 10 – СДПУ(о); № 11 – УНП; № 12 – Блок Віталія Кличка; № 13 – Аграрна партія України; № 14 – партія «Євротурбота»; № 15 – блок «Дія – Київський фронт молоді»; № 16 – Партія регіонів; № 17 – блок «Київський прорив» (входять політичне об’єднання «Єдина родина», Слов’янська партія та партія «Союз анархістів України»); № 18 – партія «Соціалістична Україна»; № 19 – Патріотична партія України; № 20 – Блок Михайла Бродського «Кияни»; № 21 – партія «Совість України»; № 22 – Партія Труда; № 23 – Блок Олександра Омельченка (політична сила екс-мера Києва О.ОМЕЛЬЧЕНКА, до якої входять партія «Соціал-демократичний союз» та «Українська морська партія»); № 24 – “Громадський актив Києва; № 25 – БЮТ; № 26 – Всеукраїнська політична партія – екологія та соціальний захист; № 27 – Блок «Українське козацтво»; № 28 – Блок Миколи Катеринчука; № 29 – Молодіжна партія України; № 30 – «Блок Омельченка Олександра Олександровича»; № 31 – Блок Леоніда Черновецького; № 32 – Народна демократична партія патріотів України; № 33 – Українська партія; № 34 – Соціал-патріотична асамблея Слов’ян; № 35 – КПУ, № 36 – НУ-НС; № 37 – ВО «Свобода».

Жеребкування відбувалось у два тури за участю 12 членів територіальної виборчої комісії, представників партій та блоків, а також довірених осіб політичних сил.

Першим етапом було визначення порядку черговості участі у жеребкуванні по розміщенню назв політичних партії та блоків у виборчому бюлетені. Другий етап – це безпосередньо визначення порядку розміщення назв політичних сил у бюлетені на вибори до Київради.

Для участі у першому етапі представники політичних сил виходили у порядку, що відповідає порядку отримання реєстрації політичної партії чи блоку в тервиборчкомі для участі у виборах.

Як повідомляв УНІАН, для участі у дострокових виборах до Київради зареєстровано 37 партій і блоків.