Невдача Росії у переговорах із США по Сирії може призвести до свідомої дестабілізації ситуації в Україні - Клімкін

Про це він сказав в інтерв'ю на телеканалі "24".

Міністр повідомив, що в рамках засідання 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй президент Росії Володимир Путін впродовж декількох днів намагатиметься проводити консультації навколо форм взаємодії на міжнародному рівні по різним питанням, в тому числі по Сирії. Клімкін вважає, що російський президент намагатиметься вести гру на перспективу.

"Я згоден з тим, що вразі, якщо ситуація по Сирії, по деяких інших питаннях не знайде певного продовження у розмовах в першу чергу з Вашингтоном, менше звичано з Європейським Союзом, то Росія і Путін можуть свідомо вирішити надалі дестабілізувати ситуацію на Донбасі", - наголосив Клімкін.

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При цьому він вважає, що дестабілізувати ситуацію таким чином, як це робилося минулого року на сході України у російського президента не вийде.

"Дестабілізувати ситуацію так, як це робилося рік назад, просто звичайним шляхом, завдяки таким атакам, які були наприклад в районі Мар'їнки, це вже не працює. Така дестабілізація буде спрямована не на Донбас, а вона буде спрямована на нас, на Україну, і це як я вважаю, буде подальша логіка, і з цією логікою ми будемо жити тривалий час, ми маємо навчитися жити, і маємо використати цю логіку для власної консолідації", - пояснив міністр.

Як зазначив міністр, "зараз Путін буде знову намагатися стати гравцем на Близькому сході, оскільки Росія фактично припинила бути таким гравцем".

Міністр вважає, що за останній рік Росія перед міжнародною спільнотою втратила довіру, яку не вдасться відновити.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, за словами Клімкіна, у міжнародних судах вимагатиме у Росії компенсувати збитки за Крим і Донбас, сума претензій за позовами буде перевищувати 50 млрд доларів. При цьому міністр підкреслив, що отримання таких судових рішень не варто чекати в короткостроковій перспективі: "Це - питання чотирьох-шести років".