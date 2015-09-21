РФ розмістила у Сирії військових через втрату впливу на цю країну, як це було з Україною - Білий Дім

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Білого Дому Джош Ернест сказав сьогодні на брифінгу у Вашингтоні (Трансляція брифінгу здійснювалась на сайті Білого Дому - УНІАН).

Речник Білого Дому заявив, що Україна та Сирія мають одну спільну рису у розвитку відносин із Російською Федерацією.

"Однією з підстав того, що Росія втрутилися так прямо у внутрішні справи України, було усвідомлення нею, що Україна певним чином розпочала виходити із сфери її політичного впливу, і, безумовно, через зміну керівництва у цій країні", - заявив речник Білого Дому.

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У цьому зв'язку, як зазначив Ернест, Росія скориставшись позицією слабкості України, спробувала зберегти свій влив на неї. Подібна ж ситуація зараз відбувається стосовно Сирії за допомогою розміщення російських військ та техніки на території цієї країни. "Сирія впродовж чотирьох років була державою-клієнтом Росії на Близькому Сході. Саме тому Росія вже має значну військову присутність, і це пояснює, які відносини вона мала з президентом Асадом. Але зрозумілим є те, що за останні декілька років Асад втратив значно легітимність керувати країною, і як ми побачили, це стало зрозумілим і міжнародній спільноті, що він не контролює значні частини країни", - сказав Ернест.

На його переконання, втрата Асадом контролю над країною викликала у Росії занепокоєння, що вона починає втрачати свій вплив над Сирією, що призвело до спроби Росії зберегти цей вплив. "Ми побачили, що росіяни розміщують більше військової техніки в Сирії", - додав речник.

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"Зараз ми також бачимо готовність з боку Росії використати військову силу у намаганні зміцнити цей вплив, і це вже спричинило велику кількість загиблих в Україні, що є трагедією, але це також призвело до значної міжнародної ізоляції Росії та до позиції серйозних санкцій, які послаблюють її економіку", - заявив Ернест.