Клімкін: Україна хоче відсудити у Росії понад 50 мільярдів доларів

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі програми "Лівий берег із Сонею Кошкіною".

"Йдеться про мільярдні суми. Причому мільярдні суми можуть бути за різними позовами. Думаю, в результаті сума за деякими позовами може за порядком своєї величини рівнятися "справі ЮКОСа" (ЮКОС у Гаазі відсудив у Росії 50 млрд доларів, - ред.), - зазначив міністр.

"Ми порахували все. Навіть вартість природних ресурсів, включаючи пісок, який ми не можемо використовувати", - акцентував Клімкін.

Розповідаючи докладніше про позови, додав: "У Міжнародний суд ООН ще ніхто не звертався з позовами щодо невиконання Конвенції щодо фінансування тероризму. І якщо ми доведемо, що Росія як держава фінансувала і фінансує тероризм, це може привести Росію до абсолютно непередбачуваних обставин".

Читайте такожУкраїна провела переговори з РФ перед позовом у суд ООН за фінансування тероризму

"Це можуть бути додаткові обмеження, які можуть накласти на Росію в ході її взаємодії з міжнародними інституціями. Також це може бути заборона Росії щодо участі у деяких міжнародно-правових форматах", - уточнив Клімкін можливі наслідки.

Відповідаючи на запитання про те, чи можна під цим мати на увазі міжнародну ізоляцію Росії, він сказав: "Так, значну частину міжнародної ізоляції".

При цьому міністр підкреслив, що отримання таких судових рішень не варто чекати в короткостроковій перспективі: "Це - питання чотирьох-шести років".

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна направила четвертий позов в Європейський суд з прав людини проти Російської Федерації, в якому акцентовано увагу на масові порушення прав українців і політичних в'язнів.