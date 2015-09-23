Після атаки на свій будинок Добкін хоче вивезти з України родину (відео)

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін після спроби штурму його будинку невідомими в балаклавах пообіцяв вивезти з України свою родину.

Про це він заявив у коментарі 112 каналу.

"Під час штурму у мене вдома були двоє неповнолітніх дітей - 5 і 8 років. Я відвезу сім'ю, але сам нікуди не поїду", - заявив він.

Також екс-губернатор Харківщини повідомив, що буде закликати людей не вкладати в Україну гроші, оскільки вважає, що країна на сьогоднішній день є "ненадійним партнером".

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Як повідомляв УНІАН, активісти проводили акцію біля будинку народного депутата, екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна в Харкові.Пікетувальники були одягнені в камуфляж і тримали прапори з символікою батальйону "Азов". Вони повісили на будинок Добкіна табличку "вул. Беркута" і розмалювали паркан.

Після цього невідомі в камуфляжі і балаклавах зайшли до Харківській міськраді. Відбулося кілька зіткнень між міліцією та людьми в балаклавах. Кілька хвилин тому хтось пустив сльозогінний газ. Вхід до міськради оточений щільним кордоном міліції.

Як повідомляє харківський журналіст Слава Мавричев на своїй сторінці в Facebook, люди в масках увірвалися в будівлю Харківської міськради, де пробули три хвилини. "Побуянили у адміністратора Кернеса - розбили телефон - і вийшли. На виході зчепилися з міліцією. Наче побили одного із співробітників. Після - сіли в кілька автобусів і поїхали", - написав журналіст.