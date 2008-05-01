Першотравневий мітинг у Львові «дуже добре охороняли»

Близько 100 представників КПУ, ПСПУ та СДПУ(о) взяли участь у сьогоднішньому мітингу з нагоди Першотравня, який проходив біля Монументу слави на вулиці Стрийській у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу заявили у своїй резолюції, що «уряд ТИМОШЕНКО тимчасовий, а зі Львова почав поширюватися лівий рух, марксизм, соціалістичний та соціал-демократичний світогляд».

Тому, заявили учасники мітингу, «тепер саме зі Львова повинен пролунати на всю державу закличний сигнал до початку рішучої боротьбі проти бандитизму у політиці та економіці».

Для охорони громадського порядку у Львові були задіяні близько 250 працівників міліції. Це у своєму виступі перед присутніми навіть відзначив голова Львівської обласної організації КПРС Валерій ЧИЖЕВСЬКИЙ: «Нас сьогодні дуже добре охороняють!».