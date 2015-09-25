ЗМІ: Заступник Кличка не задекларував ні свій багатомільйонний бізнес, ні бізнес дружини (документи)

Про це пишуть Наші гроші.

Згідно з декларацією за минулий рік, Михайло Радуцький не мав внесків до статутного капіталу жодної компанії. Утім, за даними ЄДРПОУ, чиновник є співвласником щонайменше двох фірм.

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Як повідомляють журналісти, ще з 90-х років Радуцький має частку в відомій медичній компанії ТОВ «Боріс». Згідно з офіційною біографією на сайті КМДА, останні 20 років Михайло Радуцький працював саме в цій фірмі: у 1994-2004 рр. він був комерційний директором «Боріса», а з 2004 року – його президентом.

Як ідеться у статті, наразі частка Михайла Радуцького в цьому бізнесі складає 10,45 млн грн, або 12,4%. З них 2% Радуцький володіє безпосередньо, а решту 10% контролює опосередковано через кіпрську компанію «Morlaix Holdings Limited», яка має частку в «Борісі» з 2006 р. В ЄДРПОУ кінцевим бенефіціаром кіпрської фірми вказаний саме Радуцький, хоча її в своїй декларації він також не вказав.

Нагадаємо, що з вересня 2014 року Радуцький працює на посаді заступника голови КМДА і займається зокрема сферою охорони здоров’я. У своєму останньому інтерв’ю виданню «Новое время», Радуцький сказав, що його з чиновницької посади в КМДА тягне назад в бізнес.

Окрім того, у декларації за 2014 рік вказано, що дружина Радуцького Людмила теж не мала частки в жодній фірмі. Разом з тим, Радуцька вже багато років має статутні внески у ТОВ «Ваша безпека» (з 2006 р.) та ТОВ «Молочна лавка» (з 2010 р.), повідомили журналісти "Наших грошей".

Також, згідно документів, в декларації Радуцького є невідповідність між доходами й витратами.

Так, сукупний дохід родини Радуцьких за 2014 р. склав 1,31 млн грн. У цьому ж році Радуцький придбав два автомобілі – Mercedes-Benz LC і Hyundai Santa FE – загальною вартістю 1,30 млн грн. Ще 358 тис грн було витрачено на страхування, погашення кредиту та утримання майна. Тобто родина Радуцьких за рік заробила 1,31 млн грн, а витратила на третину мільйона більше – загалом 1,66 млн грн., підрахували журналісти.

Також, у своїй декларації за 2014 рік Радуцький зазначив, що має на банківських рахунках 12,74 млн гривень. У декларації за 2013 рік він вказував, що має на рахунках 5,48 млн гривень (при чому всі внесені в 2013 р. – коли сукупний дохід родини склав 664 тис грн.) Тобто за 2014р. сума коштів на рахунках збільшилася на 7,25 млн. – що в понад п’ять разів більше за офіційно задекларований дохід 1,31 млн грн., йдеться у статті.

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