Горбаль профінансує реставрацію будинку в передмісті Парижа

Кандидат у мери Києва, член парламентської фракції Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ фінансуватиме реставраційні роботи будинку в передмісті Парижа, в якому жив видатний російський філософ і публіцист Микола Бердяєв.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні В.ГОРБАЛЬ побував у передмісті Парижа – Клямарі, де розташований будинок, в якому М.Бердяєв прожив останні роки.

У коментарі журналістам В.ГОРБАЛЬ нагадав, що М.Бердяєв народився і провів юнацькі роки в Києві, але сьогодні про це мало хто згадує.

В.ГОРБАЛЬ наголосив, що не тільки фінансуватиме відновлення будинку в Парижі, а й після відновлення роботи Київської міськради, разом зі своєю фракцією ініціює питання про присвоєння одній з вулиць на Печерську, де народився філософ, його імені, а також про встановлення пам`ятника або меморіальної дошки.

Довідка УНІАН. М.Бердяєв (1874-1948), російський філософ і публіцист. Народився 6 (18) березня 1874 в Києві, помер в Клямарі 23 березня 1948 року.