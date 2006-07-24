Над чим сьогодні працюватимуть депутати

Верховна Рада України вже сьогодні може розглянути проект постанови про основні напрями бюджетної політики на 2007 рік (Бюджетну резолюцію).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер парламенту Олександр МОРОЗ на засіданні Погоджувальної ради.

За словами О.МОРОЗА, він мав розмову з головою парламентського комітету з питань бюджетної політики Миколою АЗАРОВИМ, який підтвердив можливість сьогодні ввечері розглянути проект Бюджетної резолюції. На думку спікера, це необхідно, оскільки вже спливають конституційні строки, відведені на розгляд цього питання.

О.МОРОЗ також повідомив, що цього тижня ВР планує розглянути 19 питань. За його словами, порядок денний пленарного тижня не містить кадрових питань, які, відповідно до Конституції, треба також розглянути найближчим часом. О.МОРОЗ зазначив, що серед питань для розгляду на цьому тижні є питання ратифікації міжнародних угод та законопроекти, визначені Президентом як невідкладні. О.МОРОЗ також підтвердив необхідність розглянути на цьому тижні питання про призначення суддів Конституційного Суду.

Крім цього, він нагадав, що на цьому пленарному тижні слід розглянути питання про звільнення із займаних посад окремих посадовців, обраних народними депутатами. Серед них О.МОРОЗ назвав керівників Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Уповноваженого ВР з прав людини. Він також додав, що є заява керівника Державного комітету телебачення та радіомовлення, однак не уточнив якого вона змісту.

О.МОРОЗ запропонував учасникам Погоджувальної ради у вівторок з 10 години ранку попрацювати у пленарному режимі, а з 16 год. – працювати в комітетах. Зараз в проекті порядку денного на нинішній пленарний тиждень пропонується цілий день у вівторок працювати в комітетах.

На минулому тижні ВР прийняла рішення в понеділок, 24 липня, о 16 годині провести пленарне засідання.