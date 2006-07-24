Наша Україна не підтримала Тимошенко

Прем`єр-міністр України, народний депутат від “Нашої України” Юрій ЄХАНУРОВ не підтримує пропозицію лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про складання депутатських повноважень, називаючи її нереальною.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам: «Щоб парламент не міг працювати, треба, щоб вийшло більше, ніж 226 депутатів. А це не реально. Я приставати до нереальних речей не хочу».

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, для реалізації плану Ю.ТИМОШЕНКО у будь-якому випадку спочатку потрібно провести з’їзди партій, щоб виключити кандидатів, які не пройшли до парламенту, з передвиборних списків, а лише після того можна складати з себе депутатські повноваження тим, хто їх отримав.

Член фракції “Наша Україна” Петро ПОРОШЕНКО вважає недоцільним складення повноважень депутатами від “Нашої України” і Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він підкреслив, що є й інші способи визначення долі парламенту, але обирати їх може Президент України.

П.ПОРОШЕНКО нагадав, що Президент, відповідно до Конституції, має час до 2 серпня для розгляду кандидатури на посаду прем’єр-міністра. Водночас 25 липня спливає 60-денний термін, відведений Конституцією на формування уряду. «Яке рішення буде прийнято, мені невідомо, але я переконаний, що це буде в чіткій відповідності до конституційних процедур, з консультаціями з головою ВР, з його заступником, керівниками фракцій, з обговоренням цього питання», - сказав депутат.

Він підкреслив, що складання повноважень народними депутатами «насправді є неоднозначною підставою для розпуску ВР, допустити, щоб залишити ВР, коли 226 голосів голосували будь-що, я думаю, що це не є той крок, який буде займати «Наша Україна»», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Говорячи про консультації, які веде “Наша Україна”, він зазначив, що переговори сьогодні ведуться тільки з БЮТ, а консультації ведуться з усіма фракціями і стосуються виключно перспектив діяльності ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні члени фракції БЮТ підписались під документом, який засвідчує їхню готовність скласти з себе депутатські повноваження (у цій фракції 125 депутатів), щоб Президент мав право розпустити парламент. (Для розпуску ВР необхідно складення повноважень 151 народного депутата. Тоді Президент України на підставі статей 102 та 77 Конституції України зобов’язаний своїм указом оголосити дострокові парламентські вибори – УНІАН).

Також фракція БЮТ закликала «Нашу Україну» приєднатись до її ініціативи про дострокове складення повноважень.