Тропічний циклон у М’янмі: загинуло більш як 240 чоловік

18:26, 04 травня 2008
Політика
834 0

Швидкість вітру досягала 190 км на годину

У М’янмі більш як 240 чоловік загинули в районах, на які обрушився тропічний циклон.

Як передає радіо «Свобода»,столиці країни - Янгону та її околицям завдано значної шкоди. Десятки тисяч людей залишилися без електрики і водопостачання. У деяких районах зруйновано три чверті будинків.

Швидкість вітру досягала 190 кілометрів на годину.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter