Тропічний циклон у М’янмі: загинуло більш як 240 чоловік
18:26, 04 травня 2008Політика
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Швидкість вітру досягала 190 км на годину
У М’янмі більш як 240 чоловік загинули в районах, на які обрушився тропічний циклон.
Як передає радіо «Свобода»,столиці країни - Янгону та її околицям завдано значної шкоди. Десятки тисяч людей залишилися без електрики і водопостачання. У деяких районах зруйновано три чверті будинків.
Швидкість вітру досягала 190 кілометрів на годину.
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